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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

ФАС предложила ограничить предельные операционные расходы для электросетевых компаний

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления правительства, который ограничит предельные операционные расходы для территориальных сетевых организаций (ТСО) уровнем крупнейшей компании в регионе.

Проект опубликован на едином портале проектов нормативных и правовых актов.

Как сказано в пояснительной записке, сейчас, когда регуляторы определяют тарифы для сетей, влияющие на них величины удельных операционных расходов в границах даже одного региона могут "существенно отличаться". И отсутствие единых подходов "к оценке стоимости работ и услуг по обслуживанию единицы электросетевого оборудования (...) приводит к дополнительной тарифной нагрузке на потребителей".

ФАС предлагает ограничить максимальный уровень этих удельных расходов на содержание условной единицы оборудования пределом, "определенным в отношении крупнейшей территориальной сетевой организации в административных границах субъекта Российской Федерации".

Для внедрения нового принципа предполагается двухлетний переходный период с поэтапным учетом в тарифах расходов сетей.

Как ранее прокомментировали "Ведомостям" в "Россетях", "эффект от ограничения ОРЕХ по итогам полной реализации составит порядка 12,4 млрд рублей в год".

ФАС Россети
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