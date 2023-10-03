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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Фармкомпания Eli Lilly купит Point Biopharma за $1,4 млрд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Eli Lilly and Co. покупает производителя радиофармацевтических препаратов Point Biopharma Global Inc. за $1,4 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Eli Lilly, она заплатит $12,5 за акцию Point Biopharma, что представляет собой премию в 87% относительно цены бумаг на закрытие торгов 2 октября.

Сделку одобрили советы директоров обеих компаний. Планируется, что она будет закрыта в конце 2023 года.

Goldman Sachs выступал финансовым консультантом Eli Lilly в рамках этой сделки, Centerview Partners - Point Biopharma.

Котировки акций Eli Lilly снижаются на 0,1% в ходе предварительных торгов во вторник. Цена бумаг Point Biopharma взлетела более чем на 84% - до $12,33. Рыночная стоимость первой компании в текущем году выросла на 47% (до $510 млрд), второй - снизилась на 8,3% (до $705 млн).

Eli Lilly Goldman Sachs Point Biopharma США
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