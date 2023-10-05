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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Владельцы электромобилей Kia получат доступ к 12 тыс. зарядных станций Tesla

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Kia Corp. в четвертом квартале 2024 года перейдет на североамериканский стандарт зарядки (NACS), что позволит владельцам электрокаров компании пользоваться 12 тыс. зарядных станций Tesla, сообщает MarketWatch.

Кроме того, в первом квартале 2025 года Kia планирует выпустить в продажу адаптеры для своих машин, поддерживающих комбинированный стандарт CCS1, чтобы их владельцы также могли восполнить запас энергии электромобиля на любой из точек зарядной сети Tesla.

На сегодняшний день зарядные станции Tesla доступны в США, Канаде и Мексике.

Ранее о планах перейти на стандарт NACS объявили другие автопроизводители, среди которых – General Motors, Mercedes-Benz, Ford Motor, Nissan, Honda, Jaguar и Fisker.

Акции Kia прибавили в цене 1,95% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 40,8%, в то время как индекс KOSPI Composite за тот же период вырос на 7,5%.

Kia Tesla
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