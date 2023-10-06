Италия разместила бонды на 17 млрд евро среди местных розничных инвесторов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Италия разместила облигации на сумму более 17 млрд евро среди розничных инвесторов внутри страны, пишет Financial Times.

Правительство Италии, потребности которого в заимствованиях увеличиваются, уже во второй раз за последнее время обращается напрямую к местным домохозяйствам, чтобы привлечь финансирование.

В июне 2023 года Италия привлекла более 18 млрд евро за счет размещения бондов среди розничных инвесторов, что стало рекордным показателем.

Государство пытается привлечь этими размещениями мелких инвесторов, разочарованных низкой доходностью банковских вкладов и стремящихся получить более серьезный доход от инвестиций в условиях высокой инфляции и подъема процентных ставок.

Неделю назад итальянский Минфин объявил, что ставка купона размещаемых пятилетних облигаций составит 4,1% в первые три года и 4,5% в последние два.