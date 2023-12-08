"Автодор" повысил прогноз сбора платы на своих дорогах в 2023 году на 25%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" после запуска новых участков федеральных автотрасс, включая М-12, повысила план сбора платы за проезд в 2023 году с 60 млрд рублей до 75 млрд рублей, сообщил журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!"

За 2022 год доходы госкомпании от сбора платы составили 54,3 млрд рублей. В начале лета Петушенко говорил, что в этом году по плану предполагается собрать 60 млрд рублей. Он отмечал, что практически половина доходов в прошлом году пришлась на федеральную трассу М-4 "Дон" из Москвы на юг России. "Каждый человек стремится хоть на какое-то время приехать на Черное море, привезти детей. Были понятные ограничения авиационного сообщения - поэтому народ поехал", - отмечал председатель правления "Автодора".

На полях форума "Россия зовет!" он сообщил журналистам, что трафик на сети госкомпании с начала 2023 года вырос в среднем на 12%: по грузовикам - на 14%, по легковым автомобилям - на 11%. Глава "Автодора" отметил, что грузовой трафик на дорогах госкомпании активен.

"Мы стремимся к цифре (доходов от сбора платы - ИФ) в этом году в 75 млрд рублей. В прошлом году было 54,3 млрд рублей. Дороги платные прибавились, количество километров: обход Аксая, Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК), участки М-12", - сказал Петушенко.

В доверительном управлении госкомпании "Автодор" находятся в общей сложности 4,7 тысячи км федеральных автотрасс, в том числе 2,6 тысячи км платных. Ключевым проектом госкомпании сейчас является строительство автомагистрали М-12 от Москвы до Казани протяженностью 810 км. Дорога уже сдана на 70% - до конца года планируется запустить оставшиеся 240 км ее участков.