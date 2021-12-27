Хуснуллин допустил перенос строительства трассы Джубга-Сочи из-за высокой стоимости

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость строительства трассы Джубга-Сочи оценивается в сумму свыше 1,4 трлн рублей, если ее не получится снизить, то проект будет отложен, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью "Ведомостям".

"По трассе от Джубги до Сочи нет пока технических решений. Я сам несколько раз туда вылетал, смотрел. Там был предложен тоннельно-эстакадный вариант строительства. Стоимость дороги уходила при этом за 1,4 трлн рублей. То, что дорогу надо строить для развития региона, – это факт. Но за какие деньги? Если не найдем возможность снизить стоимость проекта, то отложим его на более поздний период. Договорились, что все-таки заплатим небольшие деньги за полноценное ТЭО. Чтобы посмотреть все варианты трассировки, посмотреть, где можно минимизировать эстакады, где можно минимизировать тоннели. Если найдем цену, если найдем решение, которое позволит снизить эту стоимость, к этому вопросу вернемся. Пока решений никаких нет. Пока есть решение о более детальной разработке и ТЭО по данному проекту", - сообщил вице-премьер.

Он отметил, что есть несколько вариантов снижения стоимости проекта.

"Первый вариант – это идти этапами, начинать с обходов городов. Например, делать обход Туапсе в первую очередь. Затем, есть возможность пройти от Горячего ключа до Туапсе новой дорогой в створе существующей железной дороги. Это даст уже более дешевый вариант, там только один небольшой тоннель будет. Также можно изменить некоторые технические решения по строительству дорог. Если комплексно все эти мероприятия посмотреть, можно при первом приближении уже 300 млрд рублей сэкономить", - отметил он.

"Автодор" проработал маршрут от Джубги до Сочи по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках разработки концепции дорог юга России, сообщалось ранее. Проект предусматривает строительство новой скоростной автомобильной дороги категории 1Б с четырьмя полосами движения за пределами береговой полосы и в обход населенных пунктов. Ее протяженность могла составить 119 км.

В октябре 2020 года Евгений Дитрих, занимавший в то время должность министра транспорта РФ, сообщал журналистам, что стоимость строительства объектов новой скоростной платной автодороги Джубга-Сочи в рамках проекта "Южный кластер" оценивается в 2,4 трлн рублей до 2030 года, финансирование железнодорожных объектов кластера – около 700 млрд рублей.

В сентябре 2021 года председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко отмечал, что стоимость строительства объектов может быть оптимизирована.

Существующая в настоящее время дорога Джубга-Сочи (А-147) является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период.