РФ и страны СНГ работают над взаимным признанием классификаций запасов полезных ископаемых

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия ведет работу по взаимному признанию классификаций запасов полезных ископаемых со странами СНГ и Центральной Азии, сообщил советник главы Роснедр Дмитрий Олейник на площадке Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН в Бангкоке.

По его словам, экономический потенциал и инвестиционная привлекательность недр страны напрямую зависят от применяемой системы оценки запасов полезных ископаемых. Олейник отметил, что Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) обладает универсальным характером и позволяет гармонизироваться с любыми национальными классификациями запасов и ресурсов. При этом достоверность оценки ресурсов невозможно обеспечить без привлечения квалифицированных экспертов.

"Поэтому сегодня крайне важным для мира в целом и стран АТР, в частности, создание системы взаимного признания результатов оценки и экспертизы запасов полезных ископаемых. Правильно сделать это на основе утвержденных требований ООН к экспертам и компетентным лицам в области оценки и аудита ресурсов полезных ископаемых", - сказал замглавы Роснедр.

Олейник отметил, что заинтересованность в результативном подключении к сотрудничеству в области устойчивого управления запасами полезных ископаемых и развитии совместных проектов в сфере недропользования высказали Венесуэла, Куба, Мозамбик, ЮАР, Эфиопия и ряд других государств.