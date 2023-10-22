Миллер заверил, что "Газпром" экономически силен, как и прежде

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Экономическое состояние "Газпрома" остаётся стабильным, несмотря на давление Запада, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Абсолютно уверенно, и могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надежно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы также сильны, как и прежде", - заявил он в интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) Павлу Зарубину.