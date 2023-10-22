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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

"Газпром" обсуждает поставки по "Силе Сибири" выше в 38 млрд куб. м/г

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" обсуждает с китайской стороной увеличение поставок по "Силе Сибири" выше планового уровня в 38 млрд куб. м в год, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Китайская сторона рассматривает возможность увеличения объемов поставки и по "Силе Сибири" после того как мы выйдем на планку по "Силе Сибири" 38 млрд кубометров в 2025 году. И нельзя исключить, что такая договоренность в ближайшее время тоже может тоже быть достигнута и объемы поставки по "Силе Сибири" будут ещё больше увеличены", - сказал он в интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Поставки российского газа по магистрали "Сила Сибири" в Китай начались в 2019 году. Плановый объем экспорта на 2023 год составляет 22 млрд кубометров; на 2024 - 30 млрд куб. м и на 2025 - 38 млрд куб. м.

Он также напомнил, что прорабатываются также другие новые маршруты поставки в Китай - через территорию Монголии и другие маршруты.

"Потенциал на самом деле очень-очень большой. Если сравнивать в среднесрочной перспективе, потенциал поставок газа в Китай, то только трубопроводные поставки в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", - отметил глава "Газпрома".

Алексей Миллер Газпром Сила Сибири
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