Vodafone продает испанское подразделение за 5 млрд евро инвесткомпании Zegona

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Британский оператор мобильной связи Vodafone Group продает свое испанское подразделение инвесткомпании Zegona Communications, специализирующейся на телекоммуникационном секторе, за 5 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе Vodafone, Zegona приобретет 100% подразделения Vodafone Holdings Europe (Vodafone Spain).

Vodafone получит не менее 4,1 млрд евро денежными средствами и еще 900 млн евро в виде привилегированных акций, подлежащих выкупу не позднее чем через 6 лет после закрытия сделки. Привилегированные акции будут выпущены спецюрлицом Zegona в пользу Vodafone.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в первом полугодии 2024 года. Для этого им необходимо заручиться поддержкой акционеров Zegona и получить одобрение регулирующих органов.

Vodafone и Zegona также договорились, что британская компания будет предоставлять Vodafone Spain определенные услуги стоимостью порядка 110 млн евро в год. Испанское подразделение сможет использовать бренд Vodafone в Испании в течение 10 лет после завершения сделки.

Акции Vodafone теряют в цене 0,2% в ходе торгов в Лондоне во вторник. С начала текущего года их стоимость опустилась на 9%.

Vodafone Spain предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи частным лицам и бизнесу в Испании. По данным на 31 марта 2023 года общая сумма активов оценивалась в 7,6 млрд евро.