В Минэнерго РФ отметили, что удалось избежать технологических причин снижения добычи нефти

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия смогла избежать снижения добычи нефти по технологическим причинам после ухода крупных иностранных поставщиков из страны, заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Мы не потеряли ни добычу, ни производство, ни переработку по технологическим причинам. То есть там, где было падение или изменение, они были добровольными, потому что мы участвуем в различных проектах международных и операциях таких, как ОПЕК+", - сказал Сорокин на совещании по вопросам технологического развития ПАО "Газпром" в рамках Петербургского международного газового форума.

"Технологических причин для потери добычи и переработки у нас не было. Это говорит об одном - том, что мы в целом эффективно либо нашли альтернативу с нашими партнерами или идет замещение", - уточнил он.

"Предприятиям нужно время на адаптацию, но при этом до февраля 2022 года многие наши предприятия имели достаточно большое количество свободных мощностей - создавался задел под внутренний рынок, который, к сожалению, не реализовывался, потому что компаниям, участвующим в международной торговле и конкуренции, выгоднее было часто использовать западные образцы технологий, как и во всем мире, потому что они наиболее конкурентные: ты понимаешь, что ты получаешь, они отработаны и обкатаны. Но, к сожалению, это не соответствует цели технологического суверенитета", - продолжил Сорокин. "Эти свободные мощности сейчас резко стали задействоваться и утилизироваться по той причине, что теперь уже компании вынуждены искать альтернативы. И как выяснилось - многие компании дают конкурентоспособный продукт", - отметил первый замминистра.

"По основным показателям мы все критические направления закрыли. Понадобится еще много работы, не надо себя успокаивать, что сейчас все нормально, по сложным процессам, сложным изделиям", - продолжил он. По его словам, большая работа предстоит в сегменте сейсмики, контрольно-измерительной аппаратуры, высокотемпературных датчиков, программно-аппаратного комплекса. "Но по всем этим направлениям это невозможно сделать за полгода, год или даже два, требуется больше времени, но все процессы начали", - уточнил Сорокин.