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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ВВП еврозоны в III квартале неожиданно снизился на 0,1%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны в третьем квартале уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,1%.

Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в июле-сентябре не изменится в поквартальном выражении и вырастет на 0,2% в годовом, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне экономика еврозоны увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 0,1%, как сообщалось ранее. Рост в годовом выражении составил 0,5%.

ВВП Германии в третьем квартале снизился на 0,1% относительно предыдущего квартала, Франции - вырос на 0,1%, Италии - не изменился, Испании - повысился на 0,3%.

ВВП Евросоюза в минувшем квартале увеличился на 0,1% как в поквартальном, так и в годовом выражении, согласно предварительным данным.

Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 ноября.

ВВП ЕС
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