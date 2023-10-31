Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Ametek покупает поставщика медицинских инструментов Paragon Medical

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электронных и электромеханических инструментов и оборудования Ametek договорился о покупке поставщика медицинских инструментов и компонентов Paragon Medical у инвесткомпании American Securities в рамках сделки на $1,9 млрд, говорится в пресс-релизе Ametek.

Сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Планируемые сроки ее закрытия не сообщаются.

Paragon поставляет продукцию для широкого спектра специальных областей применения, включая ортопедию, доставку лекарственных средств, минимально инвазивную и роботизированную хирургию. Ее годовая выручка составляет около $500 млн.

Кроме того, Ametek приобрела компанию Amplifier Research, поставляющую электронные усилители и оборудование для испытаний на электромагнитную совместимость. Сумма сделки не раскрывается. Годовая выручка Amplifier Research составляет порядка $60 млн.

Акции Ametek дорожают на 1,7% в начале торгов во вторник.

Ametek Paragon Medical
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 2,8%

ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 2,8%

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые со 2 августа

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые со 2 августа

Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам

Сбербанк вслед за решением ЦБ РФ повысил ставки по вкладам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });