Ametek покупает поставщика медицинских инструментов Paragon Medical

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электронных и электромеханических инструментов и оборудования Ametek договорился о покупке поставщика медицинских инструментов и компонентов Paragon Medical у инвесткомпании American Securities в рамках сделки на $1,9 млрд, говорится в пресс-релизе Ametek.

Сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Планируемые сроки ее закрытия не сообщаются.

Paragon поставляет продукцию для широкого спектра специальных областей применения, включая ортопедию, доставку лекарственных средств, минимально инвазивную и роботизированную хирургию. Ее годовая выручка составляет около $500 млн.

Кроме того, Ametek приобрела компанию Amplifier Research, поставляющую электронные усилители и оборудование для испытаний на электромагнитную совместимость. Сумма сделки не раскрывается. Годовая выручка Amplifier Research составляет порядка $60 млн.

Акции Ametek дорожают на 1,7% в начале торгов во вторник.