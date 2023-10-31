ВЭБ 1 ноября проведет сбор заявок на годовые облигации объемом 30 млрд рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ВЭБ 1 ноября с 11:00 до 15:00 проведет сбор заявок на годовые облигации серии ПБО-001Р-К440 объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,49% годовых, по выпуску предусмотрен один годовой купон.

Техразмещение запланировано на 2 ноября.

В настоящее время в обращении находится 29 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 616,7 млрд рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.