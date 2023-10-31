Курс рубля растерял рост и снизился к основным валютам на фоне фиксации прибыли

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - На торгах второника на "Московской бирже" курс рубля растерял рост в ходе волатильной сессии и в итоге умеренно подешевел к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли игроками в последний торговый день месяца.

К 19:00 по Москве доллар дорожал на 54,25 копейки до 93,4 рубля. Ранее в ходе торгов курс доллара опускался ниже 92 рублей впервые с 1 августа. Евро к вечеру дорожал на 20 копеек, до 98,84 рубля. В течение дня курс евро опускался до отметки 97,42 рубля впервые с 5 июля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 38,84 копейки, до 95,85 рубля. Юань подорожал на 4,5 копейки, до 12,69 рубля, хотя днем дешевел ниже 12,5 рубля впервые с 11 июля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к основным валютам в ходе волатильных торгов вторника, умеренно подешевел в парах с ними на фоне фиксации прибыли после достижения максимальных отметок к доллару, евро и китайскому юаню в первой половине дня. Поддержку рублю оказывали растущие цены на нефть и остаточный спрос на рублевую ликвидность, наблюдавшийся в рамках налоговых выплат октября.

Кроме того, поддержку рублю продолжали оказывать неожиданное повышение Банком России ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 15%, в прошлую пятницу, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в первой половине вторника рубль уверенно укреплялся к основным валютам, доллар отступал к отметке 91,6 рубля. Однако в течение дня российская валюта растеряла достигнутые преимущества и перешла к умеренному ослаблению.

"Движение умещается в рамки внутридневной волатильности и обусловлено локальными изменениями баланса факторов. Налоговый период завершился, теперь рубль может опираться в основном на эффект от обязательных продаж валютной выручки экспортерами согласно установленному нормативу. Рост предложения валюты способен более или менее комфортно удовлетворить спрос на иностранную валюту. Поддержку рублю оказывает и эффект от монетарной жесткости ЦБ. Также отметим, что сам доллар дешевеет к остальным валютам на фоне снижения геополитических опасений. С технической точки зрения пробой уровня 92,5 рубля за доллар открывает путь на 90 рублей, но на практике рублю может быть непросто добраться к этой отметке - текущие движения говорят о высокой активности покупателей валюты. Полагаем, что краткосрочно доллар может курсировать вблизи текущих уровней", - говорит Бахтин.

"На российском валютном рынке сегодня наблюдалась повышенная волатильность. Рубль в течение дня опускался ниже отметки 92 рубля по отношению к доллару США, но во второй половине дня вернулся выше отметки 93 рубля. Повышенная волатильность, вероятно, была связана с завершением налогового периода, который в последнее время значительно поддержал национальную валюту. Тем не менее, фундаментальные факторы остаются на стороне рубля. В частности, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, который на прошлой неделе в очередной раз поднял ставку", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером во вторник, трейдеры ждут данных о недельной динамике запасов в США.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,48%, до $87,86 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,62%, до $82,86 за баррель.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) вечером во вторник опубликует данные о динамике нефтяных запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 27 октября. Эксперты в среднем ожидают их рост на 1,601 млн баррелей, отмечает Trading Economics. В среду официальную статистику обнародует Минэнерго США.

Тем не менее ожидания увеличения американских резервов остаются в тени опасений в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что Израиль не пойдет на прекращение огня в секторе Газа.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на 1 ноября на 1,2209 рубля, до 92,0226 рубля, и уменьшил курс евро на 68,19 копейки, до 97,9345 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" во вторник опустился на 1,0889 рубля по отношению к понедельнику и составил 92,1932 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 79,08 копейки и составил 92,4606 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 066,441 млн, из которых $664,98 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 401,461 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 83,28 копейки, до 97,8248 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 45,26 копейки, до 98,2188 рубля. Объем торгов евро составил 560,826 млн евро, из которых 149,896 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 410,93 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 31 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 1 950 млрд рублей (при лимите 1 950 млрд рублей и спросе 1 988,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 октября, банки разместили 1 562,4 млрд рублей (при лимите 1 740 млрд рублей и спросе 1 562,4 млрд рублей) в среднем по ставке 12,91% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 октября поднялась на 208 базисных пунктов - до 14,75% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 7 базисных пунктов - до 12,97% годовых, на 3 месяца - повысилась также на 7 базисных пунктов, до 11,92% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,81% годовых.