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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Ростехнадзор выявил 197 нарушений на объектах "Южного Кузбасса"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявило 197 нарушений требований промышленной безопасности на объектах ПАО "Южный Кузбасс", сообщает пресс-служба управления в четверг.

Нарушения выявлены на опасных производственных объектах (ОПО) II класса "Разрез угольный "Ольжерасский", участок "Распадский" и "Разрез угольный "Красногорский".

Так, было установлено, что ведение горных работ открытым способом проходило с отступлением от документации; эксплуатация отвалов велась без контроля их состояния; мониторинг устойчивости бортов и уступов разреза не велся; технические устройства и горнотранспортное оборудование эксплуатировалось с нарушениями руководства по эксплуатации и требований завода-изготовителя.

Кроме того, специалисты Ростехнадзора определили, что инженерно-технические работники осуществляли производственный контроль на низком уровне. Буровые установки и шагающий экскаватор на "Красногорском" работали в технически неисправном состоянии.

В отношении юрлица составлены два протокола о временном запрете деятельности и два протокола по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Междуреченский городской суд Кемеровской области принял решение о частичной приостановке некоторых видов деятельности на ОПО "Разрез угольный "Красногорский".

"Приостановлена эксплуатация бурового станка и экскаватора сроком на пять суток; эксплуатация бурового станка - сроком на 90 суток; приостановлено ведение открытых горных работ по навалам вскрышных пород и ведение горных работ по вскрыше и добыче угольных пластов за границами согласованного плана развития горных работ на 2023 год сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

Кроме того, юридическое лицо и девять должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности. Общая сумма штрафов составила 430 тыс. рублей.

Также 12 должностных лиц и одно физическое получили предупреждения.

Ростехнадзор Южный Кузбасс Кемеровская область
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