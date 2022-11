Nintendo продала свыше 10 млн копий новых игр про покемонов за три дня

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Японский разработчик видеоигр и консолей Nintendo продал более 10 млн копий игр Pokemon Scarlet и Pokemon Violet для приставки Switch в первые три дня после релиза. Это стало лучшим дебютом в истории компании.

Новые игры про покемонов, одной из самых успешных и известных франшиз Nintendo, отличаются открытым миром, то есть игроки могут исследовать его, не выполняя заданий, отмечает CNBC.

Ранее в этом году Nintendo уже установила рекорд продаж в Японии, выпустив игру Splatoon 3. Следующим хитом, по мнению аналитиков, может стать The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, релиз которой запланирован на май следующего года.

Акции Nintendo подорожали на 0,7% в четверг и более чем на 11% с начала года. Японский фондовый индекс с начала года опустился на 1,4%.