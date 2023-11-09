Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

ЦБ РФ увидел первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Банк России в динамике финансовых потоков в октябре увидел первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса.

Как говорится в сообщении ЦБ, в ориентированных на потребительский спрос отраслях платежи в октябре снизились на 0,4% относительно среднего уровня III квартала, в основном за счет производства пищевых продуктов, сельского хозяйства, розничной торговли и операций с недвижимым имуществом.

"Это может указывать на первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса, которые подтверждаются и рядом других оперативных данных за октябрь", - подчеркивает регулятор.

В целом объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в октябре остался вблизи высокого уровня III квартала (снизился только на 0,1%).

Снижение объема поступлений продемонстрировали также отрасли, ориентированные на внешние рынки (-4,2% к среднему уровню III квартала, наибольшее снижение в добыче сырой нефти и природного газа). В инвестиционных отраслях продолжился рост входящих потоков, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поправки о возвращении полного демпфера по топливу прошли II чтение

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

ЦБ РФ надеется, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги на "СПБ бирже"

Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов

Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов

ЦБ обусловил возврат инфляции к цели к концу 2024 г. жесткой ДКП на несколько кварталов

Citigroup заплатит $25,9 млн за дискриминацию американских армян

Citigroup заплатит $25,9 млн за дискриминацию американских армян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });