ЦБ РФ увидел первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Банк России в динамике финансовых потоков в октябре увидел первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса.

Как говорится в сообщении ЦБ, в ориентированных на потребительский спрос отраслях платежи в октябре снизились на 0,4% относительно среднего уровня III квартала, в основном за счет производства пищевых продуктов, сельского хозяйства, розничной торговли и операций с недвижимым имуществом.

"Это может указывать на первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса, которые подтверждаются и рядом других оперативных данных за октябрь", - подчеркивает регулятор.

В целом объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в октябре остался вблизи высокого уровня III квартала (снизился только на 0,1%).

Снижение объема поступлений продемонстрировали также отрасли, ориентированные на внешние рынки (-4,2% к среднему уровню III квартала, наибольшее снижение в добыче сырой нефти и природного газа). В инвестиционных отраслях продолжился рост входящих потоков, отмечает ЦБ.