Обсуждается вариант минимального собственного удержания рисков для СК на уровне 50 млн рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Банк России планирует конкретизировать диапазон объемов рисков, которые прямые страховщики оставляют на собственном удержании, минимальный размер показателя может составить 50 млн рублей, сообщил журналистам в кулуарах Finopolis глава департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

Регулятор считает неправильной ситуацию, при которой лицензированный страховщик заключает договор с "Российской национальной перестраховочной компанией" (РНПК) и "передает ей в перестрахование 99,9% рисков", принятых по договору прямого страхования, "оставляя на собственное удержание копейки, это для рынка в целом в долгосрочной перспективе неправильная модель", сказал Смирнов.

По его словам, показатель собственного удержания зависит от капитала страховщика, резкого увеличения порога собственного удержания ЦБ старается избежать. Обсуждаемый в настоящее время минимальный размер собственного удержания - от 50 млн рублей - посилен для небольших страховых компаний, одновременно такой порог не ограничит конкуренцию на страховом рынке, полагает глава департамента ЦБ.

"Сегодня на рынке присутствуют риски, которые стоят намного дороже, чем 50 млн рублей, больше 100 млн рублей, и даже 1 млрд рублей - это не предел", сказал Смирнов.

Если резко повысить порог собственного удержания, "у нас очень сильно повысится концентрация на рынке, а конкуренция участников резко снизится, поэтому резких мер мы всячески хотим избежать, чтобы изменения на рынке, если они требуются, были плавными", пояснил он.

Смирнов добавил, что 2023 год складывается успешно как для страховщиков, так и для дочки ЦБ - РНПК. "То, что страховщики заработали, способствовало в том числе росту их капитала. Потенциально хотелось бы, чтобы собственное удержание страховщики увеличивали. Я понимаю, что удвоить собственное удержание резко сложно, потому что это капиталоемкое решение, но потихонечку сдвигаться в эту сторону правильно", - отметил Смирнов.

РНПК была создана в 2016 году как дочерняя компания Банка России, ее гарантированный капитал составляет 750 млрд рублей, объявленный капитал - 300 млрд рублей. Согласно действующему закону, не менее 50% несанкционных рисков, предназначенных в перестрахование, прямыми страховщиками в обязательном порядке должны быть предложены РНПК. После ухода весной прошлого года с российского страхового рынка международных перестраховщиков из стран Европы и США РНПК стала лидером национальных перестраховочных программ для всех игроков страхового рынка, заняв монопольное положение в сегменте.