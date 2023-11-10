Губернатор предложил использовать отрицательный норматив резервирования ЦБ на инвестдепозит

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Отрицательный норматив резервирования на инвестиционный депозит может стать одним из дополнительных источников инвестиций в реальный сектор экономики, считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он заявил об этом на пленарной сессии "Русского экономического форума" в Челябинске.

"Новое, скажем так, даже смелое предложение - использовать отрицательный норматив резервирования со стороны ЦБ на инвестиционный депозит", - сказал губернатор.

"Чтобы по таким депозитам не банки в ЦБ резервировали деньги, как это происходит сейчас, а наоборот, ЦБ подставлял плечо ликвидности для банков, и дальше - депозит вместе с беспроцентным резервом формирует тело инвестиционного кредита для промышленного инвестпроекта. И здесь, на мой взгляд, возможна ставка 0 "плюс". Например, на 1 млрд рублей предприятие размещает беспроцентный или с минимальным процентом депозит в банк. Дальше ЦБ через отрицательный резерв еще добавляют, к примеру, 2 млрд рублей. Соответственно, 3 млрд рублей инвестиционного ресурса, который по ставке 0 "плюс" будет поступать в экономику", - пояснил Текслер.

По его словам, финансируемые с помощью такого механизма инвестпроекты должны соответствовать определенным критериям.

Как отметил губернатор, предлагаемый инструмент "отчасти похож на таксономию, где тоже облегчаются условия кредитования для банков, но при этом итоговый кредит остается достаточно дорогим, здесь же (в предлагаемом механизме - ИФ), на наш взгляд, можно существенно снижать ставку".

Также в качестве дополнительных внутренних источников инвестиций Текслер предложил использовать цифровой рубль и льготные депозиты со стороны Центробанка в крупнейшие банки и институты развития.

"ЦБ размещает депозит под 4% - это таргет по инфляции, который определен на среднесрочную перспективу - соответственно, под четыре с небольшим процента институты развития и крупнейшие банки могут выдавать кредиты для инвестиционного развития нашим предприятиям", - пояснил губернатор.

По его мнению, использование такого инструментария позволит решить проблему дефицита источников финансирования инвестиций.

"На мой взгляд, предложения, которые я озвучил, могут проблему решить. Для развития нужны длинные дешевые и доступные, что очень важно, деньги. "3D деньги" - я даже термин такой придумал. И запустить реальное проектное финансирование через банковскую систему. Это позволит нам действительно перейти от экономики спроса к экономике предложения", - сказал Текслер.

Текслер возглавляет комиссию Госсовета России по направлению "Экономика и финансы".