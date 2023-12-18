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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Михаил Шамолин остался президентом Segezha Group еще на три года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга Segezha Group утвердил Михаила Шамолина президентом компании на новый трехлетний срок, до 18 декабря 2026 года, говорится в сообщении группы.

Доля Шамолина в уставном капитале составляет 3,4776%, отмечается в сущфакте Segezha.

Совет директоров также утвердил положение "О премировании работников ПАО "Сегежа Групп" в новой редакции.

Шамолин возглавляет Segezha c 2018 года, куда пришел в рамках традиционной для АФК "Система" ротации топ-менеджеров с поста CEO корпорации. Как раз в этот момент Segezha готовилась к IPO, которое состоялось в апреле 2021 года. Компания привлекла 30 млрд рублей.

В свободном обращении находится 24,25% акций Segezha, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления, как сообщалось ранее, - 4%. Уставный капитал разделен на 15 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Segezha Group Михаил Шамолин АФК "Система"
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