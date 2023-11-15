Титов попросил Генпрокуратуру проверить законность отказов ФАС заменять штраф на предупреждение

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить на соответствие законодательству позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении порядка замены административного штрафа на предупреждение, если правонарушение совершено впервые.

"И регуляторная гильотина, и реформа контрольно-надзорной деятельности проводились для того, чтобы снизить административное давление на всех направлениях. И назначение предупреждения при первичном нарушении, не причинившем ущерб, отвечает как раз этой цели - вне зависимости от того, в рамках каких действий нарушение было выявлено. Надеюсь, прокуратура расставит все по местам", - приводит слова Титова его пресс-служба.

В обращении бизнес-омбудсмена отмечается, что порядок замены штрафа на предупреждение закреплен в части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ. Согласно ему, за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления госконтроля или муниципального контроля, штраф подлежит замене на предупреждение. Условием выступает отсутствие "причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствие имущественного ущерба".

"Краеугольным камнем в практике применения статьи 4.1.1 КоАП РФ антимонопольными органами оказалась формулировка "выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля". В частности, территориальные управления ФАС отказывают в замене штрафа на предупреждение, если дело об административном правонарушении было возбуждено на основании решения о нарушении законодательства о рекламе, а не по результатам мероприятий, проведенных в порядке ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", - говорится в обращение Титова к генпрокурору.

По его словам, управления ссылаются на письмо ФАС России, которая, по мнению бизнес-омбудсмена, неправильно трактует статью КоАП, что подтверждается многочисленной судебной