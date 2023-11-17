Инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,9%, минимума с июля 2021 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 2,9% в годовом выражении - минимальными темпами с июля 2021 года, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Финальная оценка совпала с предварительно объявленными данными и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В сентябре текущего года инфляция в еврозоне составила 4,3% в годовом выражении, в октябре 2022 года она находилась на уровне 10,6%.

Несмотря на существенное ослабление, темпы роста потребительских цен в регионе все еще остаются выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в еврозоне в прошлом месяце замедлилась до минимальных с июля 2022 года 4,2% в годовом выражении с 4,5% в сентябре.

Цены на энергоносители в октябре упали на 11,2% (-4,6% в сентябре). Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 7,4% (+8,8% месяцем ранее), стоимость услуг повысилась на 4,6% (+4,7% в сентябре).

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца (+0,3% в сентябре).