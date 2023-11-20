Рубль немного вырос к доллару и снизился к юаню на фоне дорожающей нефти

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, юань чуть подрастает на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль умеренно подрастает на фоне растущих нефтяных котировок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,8 руб./$1 (-20 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 67,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,1 коп. - до 12,49 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на укрепление рубля повлиял позитивный внешний фон - нефть продолжает дорожать, мировые рынки капитала также показывают положительную динамику.

При этом инвесторы находятся в ожидании новостей по очередному, 12-му пакету санкций ЕС в отношении России.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,19 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,6 за баррель, что на 0,62% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США зафиксировали небольшой подъем по итогам торгов в пятницу, при этом S&P 500 и Dow Jones завершили ростом третью неделю подряд благодаря оптимизму в отношении перспектив американской экономики.

"Главная причина недавнего ралли заключается в том, что Уолл-стрит убедила себя, что Федрезерв закончил цикл подъема ставок. Инвесторы полагают, что ФРС начнет снижать ставки менее чем через полгода", - отметил Эдди Элфенбейн, управляющий фонда CWS AdvisorShares Focused Equity ETF.

В пятницу инвесторы оценивали статданные и выступления руководителей Федеральной резервной системы, а также следили за корпоративными новостями.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник в основном растут. Китайский CSI300 прибавляет 0,41%, гонконгский Hang Seng растет на 1,57%, южнокорейский Kospi - на 0,87%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,07%, японский Nikkei 225 при этом снижается на 0,22. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,25%.