МосБиржа 4 декабря запускает три новых инструмента по паре юань/рубль

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа 4 декабря запускает на валютном рынке новые инструменты по паре китайский юань/российский рубль, которые позволят участникам заключать сделки по средневзвешенному курсу юаня и по валютному фиксингу, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

В частности, сделки непосредственно по средневзвешенному курсу юаня расчетами TOM можно будет заключать с помощью инструмента CNYRUB_WAP0, а инструмент CNYRUB_WAPV включает дисконт/премию к средневзвешенному курсу юаня расчетами TOM.

Время торгов по этим двум инструментам - с 07:00 до 10:00, минимальный размер лота - 100 000 юаней, точность определения цены - до 4-го знака.

Средневзвешенный курс юаня рассчитывается МосБиржей по сделкам, заключенным на торгах в период с 10:00 до 15:30. На основании средневзвешенного устанавливается официальный курс Банка России.

Еще один новый инструмент - CNYRUB_FIX0 - предназначен для заключения сделок по курсу валютного фиксинга. Такие сделки позволяют хеджировать валютные риски российскими и международными банками по ОТС-сделкам (на внебиржевых рынках, от англ. Over The Counter) с беспоставочными валютными форвардами на российский рубль (non-deliverable forwards - NDF), платежный результат по которым рассчитывается в момент экспирации как разница между форвардным курсом сделки и официальным фиксингом Московской биржи.

Время торгов этим инструментом - с 07:00 до 12:15, минимальный размер лота - 1 млн юаней, точность определения цены - до 4-го знака. Для его ценообразования служит курс фиксинга, рассчитанный по сделкам с парой китайский юань/российский рубль, заключенным в период с 12:15 до 12:30.

Все три новых инструмента торгуются как в безадресном, так и в адресном режимах.

Кроме того, биржа сообщает, что с 4 декабря изменится шаг цены по некоторым инструментам валютной пары китайский юань/российский рубль.

По спот-инструментам CNY/RUB в системном режиме торгов (CETS) шаг цены уменьшится с 0,001 до 0,0005, по спот-инструментам CNY/RUB в других режимах (CNGD, CPCL, LICU и пр.) шаг цены не меняется.

По всем инструментам своп CNY/RUB во всех режимах торгов (CETS, CNGD, CPCL) шаг цены и точность курса меняется до 5 знаков после запятой (сейчас 6 знаков), в том числе центральный курс и базовый курс (в том числе при ручном выборе базового курса при подаче заявки в CNGD).