ВВП Эстонии в III квартале снизился на 3,9%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года экономика Эстонии сократилась в сопоставимых ценах на 3,9% в годовом исчислении и в текущих ценах составила 9,4 млрд евро, сообщает Департамент статистики страны.

Руководитель рабочей группы национальных счетов в Департаменте Роберт Мюйрсепп отметил, что, несмотря на постоянное замедление роста цен, оживления в экономике не наблюдается.

"Если во втором квартале в экономике появились некоторые признаки оживления (ВВП Эстонии во втором квартале в годовом исчислении упал на 2,9% против 3,2% в первом квартале - ИФ), то в третьем квартале спад ускорился до уровня предыдущих периодов. Снижение продолжилось как в части добавленной стоимости, так и в поступлении налогов", - сказал Мюйрсепп.

По отраслям ситуация в экономике была аналогичной второму кварталу. Операции с недвижимым имуществом оказали на экономику относительно большое положительное влияние. Хорошие показатели сохранились и в торговле. Кроме того, ощутимое положительное влияние оказали отрасли сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства, а также энергетики.

Наибольшее негативное влияние на экономику в третьем квартале оказывали транспорт и складское хозяйство, поскольку там ситуация по сравнению с предыдущими кварталами ухудшилась еще больше ввиду трудностей во внешней торговле. "Почти такие же слабые показатели отмечаются в обрабатывающей промышленности. Кроме того, значительное отрицательное влияние оказали отрасли информации и связи, а также профессиональной, научной и технической деятельности. Обе отрасли часто были двигателями экономики Эстонии. Ощутимое снижение претерпела также добавленная стоимость в строительстве", - сказал Мюйрсепп.

Частное потребление в третьем квартале немного стабилизировалось, поскольку снижение замедлилось до 2,4%. Более всего снизились затраты потребителей на одежду и обувь. Кроме того, значительно сократились расходы на обустройство дома и предметы домашнего обихода, алкоголь и табак, а также на отдых и культуру. Выросли лишь затраты на жилье.

Еврокомиссия и ОЭСР недавно ухудшили прогнозы динамики ВВП Эстонии по итогам 2023 года. Еврокомиссия ожидает, что в этом году ее экономика упадет на 2,6% (в мае ожидалось снижение ВВП только на 0,4%), ОЭСР также ждет спада на 2,6% (прежний прогноз - снижение на 1,3%).

Банковские аналитики тоже ждут более глубокого экономического спада, чем ожидалось ранее. Swedbank и SEB считают, что эстонский ВВП в этом году снизится на 2,5%, Luminor - на 2%.