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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

ВВП Литвы в III квартале вырос на 0,2%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ВВП Литвы в III квартале 2023 года увеличился на 0,2% в годовом измерении и в сопоставимых ценах составил 19,3 млрд евро, сообщило Госагентство данных Литвы.

Снижение ВВП в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2023 года составило 0,02%.

ВВП по итогам января-сентября 2023 года был равен 53,4 млрд евро в сопоставимых ценах - на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В третьем квартале наибольшее негативное влияние на изменение ВВП оказали показатели предприятий промышленности, оптовой и розничной торговли и операций с недвижимостью. При этом наибольшее положительное влияние оказали показатели строительных и информационно-коммуникационных компаний.

Во втором квартале ВВП Литвы вырос в годовом выражении на 1%, в первом - снизился на 2,5%.

Еврокомиссия и ОЭСР недавно ухудшили макропрогнозы для Литвы и теперь ожидают экономического спада в стране в этом году на 0,4%. Аналитики SEB и Swedbank ждут снижения литовского ВВП на 0,2-0,3%.

Еврокомиссия ОЭСР Литва
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