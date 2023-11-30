Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США вырос, евро перешел к незначительному снижению на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании деталей решения ОПЕК+ на тему продления ограничений на нефтедобычу и с учетом снижения интереса инвесторов к риску с учетом опасения возможного продолжения повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) после выхода в США свежих данных макроэкономической статистики.

Курс доллара США составил 89,45 руб. в 19:00, что на 190,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,4 руб., подорожав на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 52,79 копейки, до 93,03 руб. Курс китайского юаня вырос на 8,2 копейки - до 12,49 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к основным валютам по итогам четверга с учетом ухудшения интереса глобальных инвесторов к риску и ребалансировки позиций в последний день месяца. Доллар уверенно растет к большинству мировых валют, в том числе, к евро на последних заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и после выхода свежих данных макростатистики. Они подтвердили, что инфляция в США продолжает замедляться, однако не столь быстро, чтобы можно было исключить дальнейшее повышение процентных ставок.

Согласно отчету министерства торговли страны, индекс потребительских цен (индекс PCE) вырос в октябре на 3% в годовом выражении после подъема на 3,4% месяцем ранее. Индикатор базовой инфляции (индекс PCE Core), не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,5% против 3,7% в сентябре. Темпы роста обоих показателей совпали с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Доходы населения США в октябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - также на 0,2%, сообщил в четверг Минторг.

Траектория процентных ставок ФРС достигла удачной точки и в зависимости от ситуации в экономике может двинуться в любую сторону, заявила в среду президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер.

При этом экономика может меняться непредсказуемо, полагает она, и в этом случае "денежно-кредитная политика должна быть гибкой, надлежащим образом отвечать меняющимся перспективам и согласовываться с рисками для реализации обеих частей нашего двойного мандата (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости - ИФ)".

"На мой взгляд, текущий уровень базовой ставки вполне позволяет достичь этих целей", - сказала она в ходе выступления в Университете Лойола Чикаго.

Между тем президент ФРБ Ричмонда Том Баркин считает, что Федрезерв еще может повысить ставки. Отвечая накануне на вопрос о возможности их очередного подъема, он заявил, что этого не исключает.

Баркин также отметил, что скептически относится к тезису о плавном движении инфляции к целевым 2%. "Я абсолютно за. Было бы здорово, если бы она снизилась [до этого уровня]. Но я по-прежнему в числе тех, кто еще сомневается на этот счет", - сказал глава ФРБ Ричмонда на мероприятии телеканала CNBC.

Базовая процентная ставка в США, возможно, уже достигла пикового уровня, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

Текущая денежно-кредитная политика является "довольно ограничительной", "возможно даже самой ограничительной за 25 лет", сказал Уильямс, выступая на конференции Бреттон-Вудского комитета в Нью-Йорке в четверг. "По моим оценкам, ставка ФРС уже достигла пика или близка к нему", - приводит его слова Market Watch.

Уильямс полагает, что Федрезерву нужно будет сохранять ограничительную политику какое-то время, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. "Будущее остается крайней неопределенным, и решения ФРС будут зависеть от дальнейших данных", - сказал он.

Если ценовое давление и дисбалансы в экономике останутся более устойчивыми, чем ожидается, "может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики", добавил Уильямс.

Крупнейшие экспортеры в ноябре 2023 года продолжили наращивать продажу валютной выручки, объем уже превысил октябрьский уровень, когда было продано валюты на $12,5 млрд, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Чистые продажи иностранной валюты 39 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца - до $12,5 млрд, с начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень", - сказала Данилова.

Ранее сообщалось, что объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в октябре увеличился до $12,5 млрд c $9,2 млрд в сентябре и $7,2 млрд в августе.

Мнение экспертов

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, в четверг рубль показал снижение к доллару, евро и юаню, причем более заметный рост доллара может быть связан с фактором усиления индекса доллара на мировом валютном рынке. При этом локальное повышение цен на нефть не оказало значимого влияния на поведение российской валюты.

"Видно, что во второй половине ноября рубль несколько сессий подряд показывает умеренно негативную динамику против ключевых валют. Можно сказать, что после активного укрепления в октябре и в первой половине ноября пришла фаза стабилизации курса рубля. Активности продажи валюты от экспортеров в конце ноября было недостаточно для поддержки тренда на дальнейшее укрепление российской валюты. Не в пользу укрепления рубля играет повышенный внутренний спрос на валюту, который характерен для конца года. В декабре можно ждать снижения поступления валютной выручки на 10-15% относительно уровней, которые были в октябре-ноябре. Следовательно, дальнейшего усиления курса рубля в ближайший месяц мы, скорее всего, не увидим", - отмечает Потавин.

"В четверг пара "доллар-рубль" торговалась в диапазоне 88,35-89,6 руб./$1 без выраженной динамики. Окончание периода налоговых платежей, пришедшегося на 28 ноября, спровоцировало некоторый рост курса доллара США, однако уже со следующего дня курс национальной валюты постепенно укрепился. В четверг доллар подрос, в пятницу возможно продолжение его постепенного роста выше значения 89 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке директор казначейства Инбанка Сергей Черняков.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в четверг начали корректироваться вниз, Brent не удержала рубеж $84 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 19:40 по московскому времени в четверг составила $80,44 за баррель, что на 2,41% ниже предыдущего закрытия, январская цена WTI - $75,56 за баррель (-2,99% к предыдущему закрытию).

Страны-участницы ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с, сообщило агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия, как ожидается, продлит добровольные ограничения по добыче нефти на 1 млн б/с, Россия - снизит ее еще на 500 тыс. б/с, а ряд других стран ОПЕК+ - еще на 500 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов детали обсуждаемого плана альянса.

Бразилия присоединится к участникам соглашения ОПЕК+ с января 2024 года, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций альянса.

Кроме того, в четверг стало известно, что "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) возобновил на морском терминале отгрузки нефти после остановки из-за неблагоприятных погодных условий.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 декабря на 30,22 копейки, до 88,5819 руб., и уменьшил курс евро на 76,76 копейки, до 96,8827 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 24,25 копейки по отношению к среде и составил 88,6031 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 4,88 копейки и составил 88,7624 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 271,007 млн, из которых $325,952 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $945,055 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 79,77 копейки, до 96,8719 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 59,79 копейки, до 96,9902 руб. Объем торгов евро составил EUR524,756 млн, из которых EUR143,338 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR381,418 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 ноября уменьшилась на 14 базисных пунктов - до 15,06% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 7 базисных пунктов - до 14,84% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 13,49% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 11,12% годовых.