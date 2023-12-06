"Переехавшие" в САР компании могут получить средства со счетов С, избавившись от ограничений

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Редомицилировавшиеся в российские специальные административные районы (САР) компании не подпадают под действие правил о счетах типа "С" и имеют право на получение средств с них, если они открыты до "переезда", разъяснил Банк России.

Соответствующие разъяснения содержатся в опубликованном во вторник информационном письме о применении режима счетов типа "С", создание которых предусмотрено указом президента РФ №95 от 5 марта 2022 года. Они открываются в России для расчета с иностранными кредиторами из "недружественных" юрисдикций, к которым формально могут относиться и организации с российскими конечными бенефициарами, зарегистрированные за границей.

Им тоже могли открываться счета типа "С", но в случае их "переезда" в САР, как разъясняет ЦБ РФ, "кредитная организация при наличии у нее подтверждения, что иностранное юридическое лицо приобрело статус международной компании (резидента САР - ИФ), вправе исходить из отсутствия необходимости продолжать ведение ранее открытого данному лицу банковского счета типа "С". В этом случае средства могут переводиться на иной счет клиента, а если договора о его ведении нет, то регулятор считает "возможным осуществить перенос в бухгалтерском учете остатка денежных средств на новый балансовый счет", чтобы клиент смог распоряжаться деньгами без ограничений, которые применяются к счетам типа "С".

На счета типа "С", но депозитарные, переводились также ценные бумаги, принадлежащие "недружественным" резидентам, в том числе и с российскими корнями. Теперь в случае редомициляции последних в САР депозитарии при подтверждении получения депонентом статуса международной компании должны прекратить для ее счета депо статус типа "С". "При этом данное прекращение режима счета депо типа "С" может осуществляться посредством изменения статуса счета депо типа "С" на счет депо другого типа", - говорится в информационном письме.

В октябре министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что резидентами САР в 2023 году стала 141 компания. Количество резидентов районов резко начало расти в 2022 году после введения антироссийских санкций из-за начала военной операции на Украине. До этого резиденты появлялись в САР медленно – в 2019 году их было 22, в октябре 2020 года – 36.

САР были созданы на островах Русский и Октябрьский в Приморском крае и Калининградской области в августе 2018 года. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.