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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Кондитеры РФ планируют в 2023 г. увеличить экспорт продукции до $1,65-1,7 млрд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Кондитеры РФ планируют в этом году увеличить экспорт своей продукции до $1,65-1,7 млрд против $1,6 млрд в прошлом году, сообщил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко на стратегической сессии "Российский агроэкспорт 2023-2024: тренды, вызовы и новые возможности" в четверг в Москве.

Сессия организована центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

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"Конечно, предыдущий год был не лучшим для нас, был определенный спад в натуральном выражении в связи с экономическими сложностями. Но, тем не менее, мы остановились на $1,6 млрд по экспорту. В этом году мы планируем экспорт в $1,65-1,7 млрд", - заявил Носенко.

Глава ассоциации также сообщил, что по экспорту шоколада РФ "опережающими темпами" приближается к 10 месту в мировом рейтинге, поднявшись с 12 на 11 место.

"Мы понимаем, что экспорт готовой продукции имеет свою специфику, которая отличается от экспорта сырьевых ресурсов, к примеру, зерна. Готовая продукция конкурирует за счет цены частично, но большую роль играет сила брендов. И мы это понимаем уже и (по поставкам - ИФ) в Китай, и по другим важным большим рынкам", - заявил Носенко.

В связи с этим он считает необходимым в будущем году завершить программу создания единого бренда "Made in Russia", которая является совместным проектом "Агроэкспорта" и РЭЦ. "Рассчитываем также на введение в следующем году кондитерского зонтичного бренда, первый рынок для ввода которого - это рынок Китая", - сказал Носенко.

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