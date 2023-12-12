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Фондовые индексы США завершили торги в плюсе, Dow Jones обновил максимум с января 2022г

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в небольшом плюсе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США за ноябрь и заседанием Федеральной резервной системы (ФРС).

Значение Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка было максимальным с 5 января 2022 года, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили максимумы соответственно с 29 марта и 4 апреля прошлого года.

Центральным событием для рынка на этой неделе является заседание ФРС, итоги которого будут подведены в среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне 5,25-5,5%. Если раньше инвесторы фокусировались на сигналах о том, насколько высоко ФРС планирует поднять ставку, то теперь речь идет о сроках ее сохранения на текущем уровне, отмечает Market Watch.

Федрезерв вряд ли даст понять, что готовится к смягчению денежно-кредитной политики, поскольку это может еще больше подогреть ожидания экспертов, прогнозирующих снижение ставки уже в первом полугодии 2024 года, говорят экономисты.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ по крайней мере на 25 базисных пунктов в первом квартале 2024 года оценивается трейдерами в 42%, по данным CME FedWatch.

До предстоящего заседания ФРС - во вторник и среду соответственно - Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране за ноябрь.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление потребительской инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,1% в годовом выражении с 3,2% в октябре. Темпы роста цен производителей, как ожидается, сократились до 1% с 1,3%.

На текущую неделю также запланированы заседания Европейского центрального банка и Банка Англии.

"Это будет последняя загруженная неделя текущего года, после которой начнется праздничный период с низкой ликвидностью торгов", - говорит главный экономист Jefferies International Мохит Кумар.

Стоимость акций оператора американской сети универмагов Macy's Inc. подскочила на 19,4% по итогам торгов в понедельник. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что инвесткомпании Arkhouse Management и Brigade Capital Management сделали предложение о покупке Macy's Inc. за $5,8 млрд.

Котировки бумаг Nike Inc., Snap Inc. и Pinterest Inc. выросли на 2,3%, 4,4% и 1,3% соответственно вслед за улучшением аналитиками рекомендаций для акций компаний.

Эксперты Citi улучшили рекомендацию для бумаг Nike до "покупать" с "держать", отметив ожидания роста рентабельности операций производителя спортивных товаров. Прогнозная цена бумаг повышена Citi до $135 со $100.

Рекомендации для акций Snap и Pinterest были улучшены до "выше рынка" с "на уровне рынка" экспертами Wells Fargo и RBC Capital Markets соответственно. Оценка бумаг владельца приложения Snapchat увеличена до $22 с $8, Pinterest - до $46 с $32.

Бумаги Occidental Petroleum прибавили в цене 1% после объявления производителем сланцевой нефти о покупке частной компании CrownRock LP, занимающейся добычей нефти и газа в пермском бассейне, примерно за $12 млрд с учетом долга.

Капитализация Shake Shack Inc. поднялась на 9,6%. Оператор сети закусочных объявил о запуске процесса поиска нового CEO вместо Рэнди Гарутти, который принял решение покинуть свой пост в 2024 году.

Стоимость акций Cigna Group увеличилась на 15,7% на информации, что компания отказалась от слияния с конкурирующей Humana Inc.. Cigna объявила об увеличении программы выкупа акций на $10 млрд, до $11,3 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 157,06 пункта (0,43%) и составил 36404,93 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 18,07 пункта (0,39%) - до 4622,44 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 28,51 пункта (0,2%) и составил 14432,49 пункта.

США
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