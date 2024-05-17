Две рыбопромышленные компании из Владивостока перешли в собственность РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российская Федерация в лице Росимущества стала владельцем двух рыбопромысловых компаний из Владивостока в рамках исполнения решения Арбитражного суда Приморского края, соответствующие записи внесены в ЕГРЮЛ 15 мая.

В собственность РФ перешли ООО "Реал девелопмент" и ООО "Мерлион". Обе компании зарегистрированы во Владивостоке по одному адресу. У обеих компаний ранее учредителями были Владимир Макаров (по 51% в каждом ООО) и Юрий Далишнев (по 49%).

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Приморского края 2 мая удовлетворил крупный иск Генпрокуратуры РФ к приморским рыбопромысловым компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 17,4 млрд рублей.

Суд признал недействительными договоры на вылов водных биоресурсов, заключенные между Росрыболовством и Дмитрием Дремлюгой, Аленой Дремлюгой, Юрием Далишневым, Александром Ковальским, Константином Земляновым, Анастасией Филоненко, Татьяной Жуковой, Владимиром Макаровым, Ириной Жуковой, Николаем Андрейченко, ООО "Реал девелопмент", ООО "Мерлион", ООО "Краб Марин", ООО "Апелла", ООО "Владорион", ООО "Рыбный остров", ООО "Прибрежный лов", АО "Краб ДМП" и ЗАО "Пасифик Марин" (все юрлица - Владивосток), а также взыскал с этих ответчиков 17,432 млрд рублей.

Кроме того, генпрокуратура просила взыскать в пользу РФ четыре компании: "Реал девелопмент", "Мерлион", "Рыбный остров" (76% - Юрий Далишнев, 24% - Александр Ковальский) и "Апелла" (100% - Александр Ковальский).

Данных о переходе в собственность РФ компаний "Рыбный остров" и "Апелла" в ЕГРЮЛ нет.

Ранее Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморья два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей. Более крупный из исков - на 358,7 млрд рублей - был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду "Родные острова", учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению истца, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам и затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. Кан имеет вид на жительство в Южной Корее.

Тот иск был удовлетворен 21 марта в полном объеме, договоры признаны ничтожными, доли в компаниях взысканы в пользу государства (12 апреля перешли в собственность РФ). В ходе заседания ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.