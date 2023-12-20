Основатель группы "Дело" учредил новую компанию с уставным капиталом 200 млн рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев учредил ООО "Логин Дело" с уставным капиталом 200 млн рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Компания была зарегистрирована 14 декабря, основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. По данным ЕГРЮЛ, компанию возглавила Ксения Корнилова.

В пресс-службе группы "Дело" не стали комментировать запрос "Интерфакса" о целях создания новой компании.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у госкорпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса группы "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.