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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Девелоперская группа ФСК в 2023 году увеличила выручку в 1,5 раза

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Группа компаний ФСК (ранее - ФСК "Лидер"), по предварительным данным, в 2023 году увеличила консолидированную выручку в 1,5 раза по сравнению с результатом прошлого года, до 262,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

При этом продажи компании составили 153,4 млрд рублей. Компания реализовала 685,8 кв. метров недвижимости (рост на 60%). Доля ипотечных сделок - 83%.

"Наша консолидированная выручка выросла в полтора раза в сравнении с прошлогодними показателями, в следующем году хотим увеличить ее еще на 45%. В 2024 году планируем выводить на рынок новые проекты, только в Москве и Московской области у нас будет пять новых проектов на загородном рынке и пять новых ЖК комфорт- и бизнес классов", - цитирует пресс-служба президента группы Владимира Воронина.

ГК ФСК основана в 2005 году и занимается девелопментом и строительством жилой и коммерческой недвижимости в том числе в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, Калужской области, а также в Приморском и Краснодарском крае. Выручка группы компаний за 2022 год превысила 174 млрд рублей.

ФСК
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