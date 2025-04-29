Девелопер ФСК в I квартале увеличил выручку по МСФО на 1%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний ФСК (ранее - ФСК "Лидер") в январе-марте 2025 года увеличила выручку по МСФО на 1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 60,6 млрд рублей, сообщила компания.

Доля выручки от реализации недвижимости превысила половину от общей выручки группы. Продажи недвижимости за период составили 37,8 млрд рублей, суммарно за период группой реализовано 135 153 кв. метра недвижимости.

"В текущем году сохранилась тенденция прошлого года, когда условия выдачи ипотеки стали еще более жесткими, ключевая ставка, а вместе с ней и ставки по кредитам, достигли рекордных значений. Это значительно усложняет процесс приобретения недвижимости для покупателей, а для девелоперов создает серьезные трудности из-за роста себестоимости строительства. Несмотря на это, I квартал мы завершили с высокими показателями для компании. Безусловно, ключевой вклад в этот результат внесли новые проекты, запущенные в прошлом году", - привела пресс-служба слова председателя совета директоров ГК ФСК Владимира Воронина.

Группа компаний ФСК специализируется на строительстве жилья всех ценовых сегментов, коммерческой недвижимости, объектов энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры. Объекты компании представлены в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Калужской областях, в Краснодарском и Приморском крае, а также в Татарстане. Совокупный объем проектов ФСК превышает 17 млн кв. метров.