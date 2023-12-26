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Крупнейшие мировые банки сократили более 60 тыс. рабочих мест в 2023 году

Крупнейшие мировые банки сократили более 60 тыс. рабочих мест в 2023 году
Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Двадцать крупнейших мировых банков сократили в общей сложности более 60 тыс. рабочих мест в 2023 году - это максимум со времен глобального финансового кризиса, пишет газета Financial Times.

Инвестбанки сталкиваются с падением маржи прибыли второй год подряд на фоне снижения активности как в сфере слияний и поглощений (M&A), так и публичного размещения акций. В этих условиях фининституты вынуждены сокращать рабочие места, чтобы поддержать маржу прибыли, отмечает FT.

"Нет стабильности, нет инвестиций и нет роста в большинстве банков, поэтому, вероятно, мы увидим больше сокращений рабочих мест", - отмечает владелец компании Silvermine Partners, занимающейся подбором персонала для финансового сектора, Ли Такер.

Согласно подсчетам FT, основанным на отчетах банков и собственных сообщениях газеты, двадцать крупнейших мировых банков ликвидировали 61,905 тыс. рабочих мест в этом году.

Для сравнения: в период глобального финансового кризиса 2007-2008 гг. численность занятых в секторе снизилась более чем на 140 тыс.

В текущем году самые масштабные сокращения были зафиксированы в швейцарском UBS, купившем конкурирующий Credit Suisse. В ноябре UBS сообщил, что штат объединенной компании уменьшился на 13 тыс., до 116 тыс., и эксперты ждут дальнейших шагов в этом направлении в 2024 году.

Wells Fargo & Co. занимает второе место по количеству увольнений. В этом месяце американский банк сообщил, что количество его сотрудников уменьшилось с начала года на 12 тыс., до 230 тыс.

Wells Fargo потратил $186 млн на выплату выходных пособий в третьем квартале, сократив 7 тыс. рабочих мест. Глава банка Чарли Шарф предупредил, что Wells Fargo зарезервировал еще $1 млрд на выплату выходных пособий в будущем.

Сокращения в Citigroup Inc. составили 5 тыс. рабочих мест, в Morgan Stanley - 4,8 тыс., в Bank of America Corp. - 4 тыс., в Goldman Sachs Group Inc. - 3,2 тыс., в JPMorgan Chase & Co. - 1 тыс.

В общей сложности крупные банки Уолл-стрит ликвидировали 30 тыс. рабочих мест в 2023 году, отмечает FT.

Citigroup Credit Suisse UBS Wells Fargo
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