АФК "Система" получит от "Медси" около 420 млн рублей дивидендов из прибыли 2019 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Группа компаний Медси" рекомендовал направить на выплату дивидендов 419,5 млн рублей за счет прибыли 2019 года, сообщила компания.

Если акционеры утвердят это решение, то выплата дивидендов будет происходить из расчета 5,12 рубля на обыкновенную акцию.

Внеочередное собрание акционеров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов 1 февраля.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 12 февраля 2024 года.

"Медси" развивает сеть частных медицинских клиник в России. ГК включает 146 клиник по всей стране, в том числе 65 медучреждений в Москве и области. Компания входит в портфель активов ПАО АФК "Система", на 31 декабря 2022 года эффективная доля корпорации в капитале сети медклиник - 95,5%.

В феврале 2023 года "Медси" выплатила дивиденды на сумму 1 млрд рублей или 12 рублей на акцию.

Дивиденды "Медси" за 2020 год составляли 500 млн рублей (6 рублей на акцию, утверждены в I полугодии 2021 года). Дивиденды по итогам деятельности за 2021 и 2022 годы не выплачивались.