Совет директоров "Медси" рекомендовал направить на дивиденды 1 млрд рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Группа компаний "Медси" на внеочередном собрании 20 января рассмотрят вопрос о распределении дивидендов в размере более 1 млрд рублей.

Совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды 1,029 млрд рублей из нераспределенной прибыли 2017-2021 годов из расчета 12,57 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сущфакте АО, опубликованном в четверг.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 31 января 2025 года.

Контролирующим акционером "Медси" является ПАО АФК "Система", эффективная доля корпорации в капитале сети медклиник - 95,5%.