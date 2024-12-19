Поиск
Важно
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Совет директоров "Медси" рекомендовал направить на дивиденды 1 млрд рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Группа компаний "Медси" на внеочередном собрании 20 января рассмотрят вопрос о распределении дивидендов в размере более 1 млрд рублей.

Совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды 1,029 млрд рублей из нераспределенной прибыли 2017-2021 годов из расчета 12,57 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сущфакте АО, опубликованном в четверг.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 31 января 2025 года.

Контролирующим акционером "Медси" является ПАО АФК "Система", эффективная доля корпорации в капитале сети медклиник - 95,5%.

Медси АФК Система
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Путин: "Прямая линия - 2024"

Путин надеется, что решение ЦБ по ключевой ставке в пятницу будет взвешенным

Путин: "Прямая линия - 2024"

Причинами подорожания продуктов Путин назвал рост потребления, урожай и рост мировых цен

Причинами подорожания продуктов Путин назвал рост потребления, урожай и рост мировых цен
Путин: "Прямая линия - 2024"

Президент назвал текущий уровень инфляции в России тревожным сигналом

В Германии Volkswagen и профсоюзы близки к соглашению о сохранении заводов

В Германии Volkswagen и профсоюзы близки к соглашению о сохранении заводов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5578 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии115 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });