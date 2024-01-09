Экс-глава Минсельхоза Ткачев учредил в Москве компанию в сфере развлечений

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Экс-глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, крупный инвестор в туристическую инфраструктуру на юге и Дальнем Востоке РФ, учредил компанию в столице - ООО "Москва парк".

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания учреждена Ткачевым 28 декабря 2023 года, основной вид деятельности – деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков. Возглавил ее Дмитрий Лабыкин, бывший руководитель ФКУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ" Минстроя России.

В ГК "Мантера", объединяющей туристический бизнес экс-главы Минсельхоза, учреждение новой компании не прокомментировали. В мэрии Москвы от комментариев также отказались.

В настоящее время "Мантера" владеет крупнейшим в России тематическим парком развлечений "Сочи парк". В 2023 году его посетили 1,5 млн человек. Сообщалось, что в ближайшие годы в развитие "Сочи парка" будет вложено более 1 млрд рублей.

В сентябре 2023 года в рамках Восточного экономического форума "Мантера" заявила о планах построить тематический парк развлечений на территории острова Русский во Владивостоке стоимостью 27 млрд рублей. В состав парка войдут гостинично-административный комплекс, агрофуд-парк, семейный развлекательный центр и непосредственно сам тематический парк с аттракционами.

"Это большой проект на территории в 100 га, аналог "Сочи парка", который будет рассчитан на посещение 1 млн туристов в год", - заявлял "Интерфаксу" в декабре гендиректор ООО "Восток Парк Резортс" (входит в ГК "Мантера") Станислав Варнаков. Он не исключил, что ранее заявленные инвестиции в проекты могут увеличиться, поскольку игровое оборудование производится за рубежом, курсовая разница сильно влияет на его стоимость.

Премьер РФ Михаил Мишустин в июле 2023 года на выставке проектов развития туристической России предложил Ткачеву подумать над инвестициями в производство аттракционов. Премьер провел параллель с выпуском оборудования для канатных дорог, которое ранее в РФ не производилось.

"Давайте вместе подумаем. Я поручу (вице-премьеру, главе Минпромторга - ИФ) Денису Валентиновичу Мантурову и (вице-премьеру - ИФ) Дмитрию Николаевичу Чернышенко подумать, кто бы мог из инвесторов взяться за производство, в том числе, за производство таких аттракционных парков", - говорил Мишустин.

"Александр Николаевич, предлагаю вам подумать над этим, вы инвестор со стажем", - говорил Мишустин, обращаясь к Ткачеву.

Позже на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ премьер отмечал, что спрос на такие парки большой.

В периметр активов "Мантеры" также входят горные курорты "Красная Поляна" (Краснодарский край) и "Архыз" (Карачаево-Черкесия), игорная зона в Сочи, туристическая деревня "Мандроги" в Ленинградской области. "Мантера" также занимается девелопментом, управлением отелями (общий фонд - 6 тыс. номеров). Среди перспективных проектов значатся строительство горного курорта "Лагонаки" в Адыгее и гольф-клуба в Сочи. Планируемые инвестиции на 2021-2025 годы составляют 100 млрд рублей, отмечается на сайте компании.