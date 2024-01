Рынок акций РФ превысил 3170п по индексу МосБиржи на нефтяном оптимизме

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет оптимистичный настрой на ожиданиях реинвестирования дивидендов и на фоне отскока нефти вверх (Brent поднялась к $78,5 за баррель), индекс МосБиржи превысил 3170 пунктов (максимум с конца ноября) на нефтяных бумагах.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 3173,14 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1116,78 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар просел до 89,51 рубля (-0,39 рубля), минимум сессии - 89,02 руб./$1.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+2,7%), расписки OZON (+2,5%), бумаги "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Татнефти" (+1,6%), "МТС" (+1,6%), "РусГидро" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "НЛМК" (+1,2%), Polymetal (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), расписки TCS Group (+0,8%), акции "Магнита" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (-1,1% и -1,2% "префы"), "Яндекса" (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "Селигдара" (+2,7%) и других золотодобытчиков движутся вверх вслед за ценами на золото (+0,1%, до $2037,5 за унцию). Расписки Globaltrans (+3,2%) растут на фоне ожиданий инвесторов завершения процесса редомициляции компании и возврата к дивидендным выплатам.

Бумаги "ЛУКОЙЛа" растут в ожидании принятия решения по выкупу акций у нерезидентов с дисконтом, причем накануне бумаги НК закрыли дивидендный "гэп". ВТБ вслед за Сбербанком начнет выдавать льготную ипотеку только на квартиры у застройщиков-партнеров, что может вызвать переток потенциальных заемщиков в другие банки. Нефть марки Brent к вечеру подросла, коридор колебаний пока остается прежним - $75-79 за баррель, отметил аналитик.

Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 10 января - диапазон 3130-3180 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1000-1130 пунктов, считает Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду постепенно развивает повышение, обновляя максимумы года и получая поддержку от корпоративных историй и динамики рубля. По отдельным бумагам отмечается фиксация прибыли игроками после покупок в предыдущие сессии.

Расписки Fix Price (+4,6%, до 315,8 рубля) отступили от максимума дня, но остаются в "плюсе" после новостей о получении разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов материнской компании за 2022 год в общем объеме 9,8 млрд руб., что соответствует примерно 11,5 руб. на акцию (доходность порядка 3,6%). Компания прорабатывает варианты выплаты дивидендов акционерам с учетом текущей регуляторной среды. При удачном завершении процесса этот транш может быть не последним в текущем году. Опубликованные ранее финансовые и операционные результаты ритейлера за III квартал 2023 года при этом превысили оценки рынка.

На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдается затишье в условиях нейтрального экономического фона. Индексы МосБиржи и РТС обновили пики с ноября прошлого года благодаря надеждам на выплаты компаниями итоговых дивидендов за 2023 год. В частности, в лидерах роста были дивидендные истории прошлого года - "Газпром нефть", "Группы ЛСР", "НоваБев Групп" и "Селигдар", отмечает Кожухова.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Никиты Покровского, нефть подросла, отыграв форс-мажорную ситуацию на нефтяном месторождении Шарара в Ливии, которое было закрыто после проникновения на объект местных протестующих (данное месторождение является крупнейшим в стране, объем добычи составляет около 300 тыс. б/с).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ продолжает поступательный рост как по причине активного спроса на дивидендные бумаги, так и благодаря началу выплат дивидендов вновь редомицилированными компаниями.

В среду стало известно, что российская "дочка" сети магазинов Fix Price получила разрешение подкомиссии на выплату дивидендов за 2022 год в размере 9,8 млрд руб. в адрес материнской компании. Судя по всему, теперь Fix Price начнет разрабатывать варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды и прилагать усилия для выполнения требований подкомиссии. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно. Как известно, еще в ноябре компания объявляла, что прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов всем акционерам, напомнил аналитик.

Теперь можно ожидать роста бумаг Fix Price на 15-20% на горизонте 1-2 кварталов. Шаги по редомициляции группы воспринимаются позитивно, поскольку это может привести бумаги компании к статусу дивидендных, считает представитель ИК "Риком-Траст".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынки разошлись в динамике накануне публикации декабрьских данных по инфляции в США, которые могут повлиять на сроки перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики.

Российский фондовый рынок в среду оказался среди немногих растущих. ГК Softline (+4,2%) объявила о покупке российского разработчика платежных терминалов "Инверсум", при этом детали сделки не раскрываются. Сделка позволит создать собственную российскую линейку платежных терминалов, заменяющую импортные решения.

Последний день перед закрытием реестра торгуются с дивидендами за первое полугодие 2023 г. акции "Роснефти" и с дивидендами за 2022 год акции "Магнита". Текущая дивидендная доходность составляет соответственно около 5,1% и 5,7%, и в четверг по этим бумагам можно будет ожидать дивидендный "гэп".

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в широком боковом коридоре 3000-3300 пунктов и сейчас находится в середине этого диапазона. Из этого положения равна вероятность движения как к верхней, так и к нижней его границе, считает Калачев.

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,75%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), стагнация отмечается в Европе (индексы FTSE, CAC 40 и DAX изменились в пределах 0,1%) и в США (американские фондовые фьючерсы изменились в пределах 0,1%).

В пятницу будут опубликованы декабрьские данные о потребительской и производственной инфляции в Китае, в субботу - о его внешнеторговом балансе.

Инвесторы продолжают ждать мер денежно-кредитной поддержки от Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), в том числе возможного снижения резервных требований для стимулирования кредитования, пишет Trading Economics. Рынки полагают, что китайские власти в этом году продолжат смягчение политики на фоне дефляции и неуверенного восстановления экономики.

На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал, в пятницу финансовые результаты обнародует сразу несколько крупных американских банков, в том числе Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Bank Of New York Mellon и Wells Fargo.

На нефтяном рынке цены вернулись к росту после локальной коррекции, поддержку оказывают данные Американского института нефти (API) об очередном сокращении запасов сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени в среду составила $78,49 за баррель (+1,2% и +1,9% накануне), февральская цена WTI - $73,22 за баррель (+1,4% и +2% во вторник).

По оценкам API, резервы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 января, сократились на 5,215 млн баррелей. Минэнерго США обнародует собственные данные о запасах энергоносителей в 18:30 МСК. Неделей ранее снижение нефтяных резервов в стране составило 5,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (+15,7%), "Камчатскэнерго" (+9,7% и +15,8% "префы"), ПАО "Евротранс" (+9,7%), "Объединенной вагонной компании" (+9,7%), "ТГК-2" (+8,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+8,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+8,3%), "ВСМПО-Ависма" (+7%), "Якутскэнерго" (+6,7%), "Самараэнерго" (+6,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+5,6%).

Выросли расписки Fix Price (+4,6%) на фоне известий, что компания получила разрешение правкомиссии по иноинвестициям РФ на выплату дивидендов холдинговой компании в 9,8 млрд руб. за 2022 год.

Подешевели акции ПАО "Новошип" (-8,4%; и -8,7% "префы"), банка "Кузнецкий" (-2,7%), "Ижстали" (-2,2%), банка "Санкт-Петербург" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 по московскому времени составил 31,97 млрд рублей (из них 3,66 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,14 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,18 млрд рублей на акции "Магнита").