Департамент корпоративных отношений ЦБ РФ возглавила Екатерина Абашеева

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Директором департамента корпоративных отношений Банка России с 16 января назначена Екатерина Абашеева, соответствующий приказ подписан председателем Банка России, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

В сообщении регулятора указано, что Абашеева работает в Банке России уже более девяти лет, ее общий стаж работы на финансовом рынке - 20 лет.

Должность директора департамента корпоративных отношений ЦБ стала вакантна с середины ноября 2023 года, после того как занимавшая этот пост с 2017 года Елена Курицына перешла на работу управляющим директором по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи.