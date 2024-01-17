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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

РФ в 2023 году увеличила экспорт баранины в 10 раз

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году кратно нарастила экспорт баранины. Как сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, на зарубежные рынки поставлено более 10 тыс. тонн этого мяса, тогда как в 2022 году объем отгрузок не превышал 1 тыс. тонн.

Самым крупным покупателем стал Иран. В топ-3 также вошли ОАЭ и Казахстан.

Как сообщал ранее Россельхознадзор, в настоящее время право на поставки мяса мелкого и крупного рогатого скота в Иран имеют 25 российских предприятий. В списке, в частности, ООО "Хавсн" из Калмыкии и принадлежащий ГК "Дамате" мясоперерабатывающий завод в Карачаево-Черкесии.

ГК "Дамате", реализующая на Северном Кавказе крупный проект по производству и переработке баранины, начала экспорт этого мяса весной прошлого года с поставок охлажденной продукции в ОАЭ. В ноябре стартовали отгрузки в Иран. Объем первых партий превысил 350 тонн.

Компания отправляет в Иран охлажденные туши, предусмотрен ежемесячный режим поставок. Для этого заключен договор с компанией Gostareh Toseegari Pardis, которая имеет самую большую государственную квоту и разрешение на импорт мяса в Иран из разных стран.

Как считают в "Дамате", рынок Ирана представляет большой интерес для российской овцеводческой отрасли, и страна может стать значимым импортером баранины.

По данным Росстата, на конец октября 2023 года поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий составляло 21,4 млн голов (на 1,6% меньше, чем годом ранее). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 44,7% овец и коз (на конец октября 2022 года – 45,1%).

Минсельхоз Агроэкспорт
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