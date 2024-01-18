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"Уралхим" договорился о трехлетних поставках в Китай удобрений по железной дороге

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Группа "Уралхим" и китайская Xinjiang Golden Pomegranate Agricultural Import and Export Co. Ltd договорились о поставках до 600 тысяч тонн фосфорных и сложных удобрений в период с 2024 по 2026 годы, сообщила российская компания.

Заключенный меморандум о взаимопонимании предусматривает поставку в Китай моноаммонийфосфата (MAP) и комплексных удобрений (NPK) железнодорожным транспортом.

"Уралхим" был создан в 2007 году на базе химических активов, подконтрольных Дмитрию Мазепину. В состав холдинга входят заводы в Воскресенске (Московская область), Кирово-Чепецке (Кировская область), два предприятия в Пермском крае. В группу "Уралхим" также входят один из ведущих мировых производителей хлористого калия - "Уралкалий" и крупный производитель аммиака "Тольяттиазот" .

Китай Тольяттиазот Уралкалий Уралхим Дмитрий Мазепин
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