Рославльский завод тормозных систем будет передан НАМИ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Смоленский производитель тормозных систем для грузовиков и автобусов ООО "Рославльские тормозные системы" (РААЗ; входит в ПАО "Завод имени И.А. Лихачева", "АМО ЗИЛ") будет передан в ведение подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ".

Возглавляющий Минпромторг вице-премьер Денис Мантуров объявил об этом решении на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным в ходе своей рабочей поездки в регион. Мантуров во время визита, в частности, осмотрел производство РААЗа.

"Сегодня мы с правительством Москвы, которому принадлежит завод в настоящее время, выработали совместное решение относительно дальнейшей судьбы предприятия. Москва готова его передать стратегическому инвестору. Драйвером для развития завода готов выступить расположенный в Москве институт НАМИ - ведущий центр компетенций для нашего автопрома", - цитирует Мантурова его пресс-служба.

Он выразил надежду, что Смоленская область предоставит проекту поддержку, чтобы "общими усилиями дать ему "вторую жизнь".

"Предоставив финансовое плечо для создания новых современных мощностей, мы с вами можем получить точку роста, которая обеспечит замещение импортной номенклатуры, нарастить объёмы по тем направлениям, которые сегодня востребованы основными потребителями нашего автопрома – это и "ГАЗ", и "КАМАЗ", и белорусские коллеги с МАЗ", - рассказал вице-премьер.

По данным сайта РААЗа, предприятие было основано в 1964 году, входит в состав производственного объединения "ЗИЛ". Мощности РААЗа позволяют обеспечить выпуск 150 тыс. комплектов тормозных аппаратов в год. Благодаря льготному займу от ФРП в размере 234 млн руб., привлеченному в прошлом году, РААЗ хочет увеличить производство современных импортозамещающих комплектующих для пневматических тормозных систем.