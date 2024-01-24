"Россети" заявили о большой роли майнеров в авариях на сетях в Сибири

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Россети Сибирь" фиксируют рост объемов незаконного майнинга по итогам 2023 года в ряде регионов Сибири, ущерб от деятельности которого превысил 60 млн рублей. Работа майнеров также повлияла на возникновение сбоев и аварий на сетях во время недавних массовых отключений в период морозов, говорится в сообщении компании.

Так, по итогам года была пресечена деятельность 17 незаконных майнинговых ферм в Красноярске, Омске и на территории Хакасии. Причем, отмечают в компании, если в 2022 году "серые" майнеры подключались преимущественно в Хакасии, пользуясь дешевой электроэнергией, то в 2023 году наибольший ущерб был нанесен энергосистеме Красноярского края.

"Самый крупный факт хищения в целях майнинга зарегистрирован в Красноярске: оформлен акт безучетного потребления на 7,5 млн кВт.ч и 39,3 млн рублей. И еще шесть случаев в Красноярском крае в общей сложности на 2,4 млн кВт.ч и 10,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также девять случаев хищения на 3 млн кВт.ч и 10,9 млн рублей были зафиксированы в Хакасии и одно безучетное потребление на 0,3 млн кВт.ч на 414 тыс. рублей - в Омске. По всем выявленным фактам ведется работа с правоохранительными органами.

В "Россетях Сибирь" в очередной раз отметили опасность подобных вмешательств в работу энергосистемы, приводящих к скачкам напряжения и аварийным отключениям потребителей.

"Яркий пример - недавние массовые аварийные отключения в период низких температур в Красноярском крае, Хакасии и Омской области: проверки показали, что значительную роль в создании сбоев и аварий на сетях сыграло незаконное потребление электроэнергии, в том числе в целях майнинга", - подчеркивает компания.

Как сообщалось, в середине декабря прошлого года в ряде регионов Сибири из-за аномально низких температур отмечались сбои в работе инфраструктуры, отвечающей за энергообеспечение потребителей и жилищно-коммунальные услуги. Так, в частности, массовые аварийные отключения электроэнергии на длительный срок в некоторых районах Красноярского края привели к возбуждению уголовных дел.

Проблема "серого" майнинга заключается в бездоговорном энергопотреблении. Незаконные майнеры, как правило, подключаются к электричеству как обычные домовладельцы, платя по тарифу для физических лиц, что является незаконным, учитывая большие объемы энергопотребления. Непрерывное высокое потребление ухудшает качество электроэнергии, перегружая и выводя из строя элементы сети.

По мнению ряда экспертов и самих энергетиков, единственный способ перевода майнинговых ферм в легальный бизнес и снижения непредусмотренной нагрузки на сети - это ввод дифференцированного тарифа на электроэнергию по схеме "сколько потратил - столько и заплатил".

ПАО "Россети Сибирь" осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.