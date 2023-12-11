ЦБ определил порядок взаимодействия участников финрынка при обмене заблокированными активами

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU -- Совет директоров Банка России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за деньги со счетов типа "С".

Как отмечается в сообщении ЦБ, торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ будут обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов.

Порядок взаимодействия участников финрынка разработан в развитие указа президента РФ №844 по созданию условий для обмена заблокированными в России и за рубежом активами инвесторов, который был опубликован в начале ноября.

Российские инвесторы смогут подать заявки на продажу бумаг, совокупная начальная стоимость которых не должна превышать 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости отчуждаемых бумаг должна установить правкомиссия.

Нерезиденты, которые захотят принять участие в торгах, должны будут направлять предложения на покупку заблокированных бумаг за счет средств со счетов типа "С". Приобретенные ими активы зачислят на специальные транзитные счета депо, открытые российскими депозитариями на их имя.

По итогам проведения торгов средства за проданные бумаги поступят на указанные российскими инвесторами счета. Ограничений на распоряжение этими деньгами не предполагается.

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков 4 декабря говорил, что проект постановления о порядке обмена активами внесут в правительство в ближайшее время. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин отмечал, что Банк России не ждет обмена активами до конца года.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщал, что на первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г.: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.