"ФосАгро" в 2023 году увеличила производство на 2% до 11,3 млн т
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" в 2023 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 2% до 11,3 млн тонн, что соответствует ранее озвученному прогнозу.
Производство минеральных удобрений увеличилось на 2% и составило 11 млн тонн, сообщила компания. Основной прирост пришелся на выпуск DAP/MAP (+8,4% до более чем 4,5 млн тонн), аммиачной селитры (+4,4% до 723 тыс. тонн) и карбамида (+1,6% до 1,7 млн тонн).
Производство фосфорной кислоты, основного сырья для выпуска фосфорных удобрений, выросло на 4,6% и составило более 3,3 млн тонн. Выпуск серной кислоты увеличился на 2,5% до более чем 8,1 млн тонн.
Производство группы "ФосАгро" по категориям, тыс. тонн:
|2023 г.
|2022 г.
|Изменение, %
|Минеральные удобрения, в т.ч.:
|Фосфорсодержащие удобрения
|8 388,7
|8 224,4
|2 %
|Азотные удобрения
|2 605,3
|2 546,6
|2,3 %
|Итого удобрений
|10 994
|10 771
|2,1 %
|Прочая продукция, в т.ч.:
|STPP (триполифосфат натрия)
|55,7
|68,3
|-18,4 %
|Прочее
|230,3
|233,6
|-1,4 %
|Итого прочей продукции
|286
|301,9
|-5,2 %
|Итого агрохимической продукции
|11 280
|11 072,9
|1,9 %
|Сырье, в т.ч.:
|Аммиак
|1 982,8
|1 985,3
|-0,1 %
|Фосфорная кислота
|3 345,3
|3 199,4
|4,6 %
|Серная кислота
|8 120
|7 920,2
|2,5 %
|Сульфат аммония
|260,2
|322,6
|-19,3 %
|Итого сырья
|13 708,3
|13 427,6
|2,1 %