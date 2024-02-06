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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

"ФосАгро" в 2023 году увеличила производство на 2% до 11,3 млн т

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" в 2023 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 2% до 11,3 млн тонн, что соответствует ранее озвученному прогнозу.

Производство минеральных удобрений увеличилось на 2% и составило 11 млн тонн, сообщила компания. Основной прирост пришелся на выпуск DAP/MAP (+8,4% до более чем 4,5 млн тонн), аммиачной селитры (+4,4% до 723 тыс. тонн) и карбамида (+1,6% до 1,7 млн тонн).

Производство фосфорной кислоты, основного сырья для выпуска фосфорных удобрений, выросло на 4,6% и составило более 3,3 млн тонн. Выпуск серной кислоты увеличился на 2,5% до более чем 8,1 млн тонн.

Производство группы "ФосАгро" по категориям, тыс. тонн:

2023 г. 2022 г. Изменение, %
Минеральные удобрения, в т.ч.:
Фосфорсодержащие удобрения 8 388,7 8 224,4 2 %
Азотные удобрения 2 605,3 2 546,6 2,3 %
Итого удобрений 10 994 10 771 2,1 %
Прочая продукция, в т.ч.:
STPP (триполифосфат натрия) 55,7 68,3 -18,4 %
Прочее 230,3 233,6 -1,4 %
Итого прочей продукции 286 301,9 -5,2 %
Итого агрохимической продукции 11 280 11 072,9 1,9 %
Сырье, в т.ч.:
Аммиак 1 982,8 1 985,3 -0,1 %
Фосфорная кислота 3 345,3 3 199,4 4,6 %
Серная кислота 8 120 7 920,2 2,5 %
Сульфат аммония 260,2 322,6 -19,3 %
Итого сырья 13 708,3 13 427,6 2,1 %
ФосАгро
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