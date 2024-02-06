"ФосАгро" в 2023 году увеличила производство на 2% до 11,3 млн т

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" в 2023 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 2% до 11,3 млн тонн, что соответствует ранее озвученному прогнозу.

Производство минеральных удобрений увеличилось на 2% и составило 11 млн тонн, сообщила компания. Основной прирост пришелся на выпуск DAP/MAP (+8,4% до более чем 4,5 млн тонн), аммиачной селитры (+4,4% до 723 тыс. тонн) и карбамида (+1,6% до 1,7 млн тонн).

Производство фосфорной кислоты, основного сырья для выпуска фосфорных удобрений, выросло на 4,6% и составило более 3,3 млн тонн. Выпуск серной кислоты увеличился на 2,5% до более чем 8,1 млн тонн.

Производство группы "ФосАгро" по категориям, тыс. тонн: