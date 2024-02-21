"ФосАгро" в 2023 году увеличила поставки на внутренний рынок на 12%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" в 2023 году увеличила поставки на внутренний рынок на 12%, до 3,3 млн тонн, сообщает группа "ФосАгро".

Для сравнения, приводит данные Минсельхоза РФ глава "ФосАгро" Михаил Рыбников, в целом российский АПК в 2023 году увеличил приобретение минеральных удобрений на 4% (в пересчете на 100% питательных веществ, с учетом накопленных ресурсов).

"Главным продуктовым трендом года стал дальнейший рост применения жидких минеральных удобрений (ЖМУ), в прошлом году мы увеличили их поставки на 27%, - отмечает гендиректор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк. - Развивая инфраструктуру ЖМУ во всех регионах присутствия, мы сфокусировались на повышении удобства обслуживания и расширении возможностей сельхозтоваропроизводителей. В итоге повысилась и доступность ЖМУ".

В 2023 году "ФосАгро-Регион" запустила два новых центра дистрибуции в Тамбовской и Саратовской областях, а также приступила к реализации проектов по строительству трех новых комплексов: в Алтайском крае, в Пензенской и Рязанской областях. Суммарный объем инвестиций в два проекта составит около 700 млн рублей, запуск логистических комплексов запланирован на 2024 год.

В общей сложности за последние пять лет компания вложила в развитие сети более 4 млрд рублей, количество центров дистрибуции увеличилось с 19 до 34, а суммарная емкость логистических комплексов сети превысила 850 тыс. тонн.