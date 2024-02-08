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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Объем валютных трансграничных нетто-переводов физлиц в 2023 г. упал в два раза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Объем валютных трансграничных нетто-переводов физлиц за 2023 год снизился по сравнению с 2022 годом на $26,5 млрд, или на 48,8%, до $27,8 млрд; рублевых переводов - увеличился на 249,3 млрд рублей, или на 25,8%, до 1 трлн 215,9 млрд рублей, сообщается в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Доля дружественных стран в структуре валютных переводов остается в целом стабильной с третьего квартала 2022 года в интервале 60-68%.

Валютная структура трансграничных нетто-переводов физических лиц в IV квартале осталась без изменений: 46,3% переводов совершались в долларах США, 26,7% - в евро, 7,4% - в юанях, 7,2% - в иенах и 12,4% - в прочих валютах.

Доля рублевых переводов в дружественные страны - после роста до 81,8% в третьем квартале 2023 года с 34,6% в первом квартале - в четвертом снизилась до 74,6%.

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