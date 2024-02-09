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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Денежная база в РФ снизилась с 26 января по 2 февраля на 19,8 млрд рублей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 2 февраля составил 18 010,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 26 января денежная база в России равнялась 18 030,1 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,11%, или на 19,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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